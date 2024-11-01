Поход к косметологу едва не стоил жизни жительнице Уфы

В Уфе женщина чуть не умерла после визита к косметологу. Два года назад она прошла процедуру биоревитализации, которая закончилась сильными осложнениями — у нее диагностировали атрофические рубцы из-за некроза тканей. Теперь избавиться от них полностью не удастся.

Косметолог сначала обещала исправить последствия и компенсировать моральный вред, но в итоге перестала выходить на связь и заблокировала клиентку. На восстановление уфимка уже потратила 300 тысяч рублей. Для полного лечения ей потребуется более миллиона.

Пострадавшая подала в суд и выиграла дело, в результате чего косметологу назначили штраф в 2 миллиона рублей. Также выяснилось, что у мастера не было лицензии, а помощь ей оказывала ассистентка без необходимого образования. Косметолог предпочитает не комментировать ситуацию, но продолжает принимать новых клиентов.