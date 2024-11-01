В БГМУ стартовал месяц медицинской науки

В Башкирском медицинском университете стартовал месяц медицинской науки. В течение 30 дней пройдет более 10 международных научных конференций и семинаров по глазным заболеваниям, травматологии, онкологии и не только.
Уже сегодня состоялась научно-практическая конференция по интегративной офтальмологии. Это направление в нашей стране только зарождается, а Уфа стала первым местом для проведения подобной конференции.
На протяжении всего дня офтальмологи говорили о новых методах диагностики, а также лечении заболеваний. С темами выступили эксперты из разных регионов страны, также на связь вышли специалисты из Японии, Нидерландов и Испании.