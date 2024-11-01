В Иглинском районе открылся модульный медпункт

В республике открылся новый медицинский пункт. Модульная врачебная амбулатория находится в двенадцати километрах от Иглинской центральной районной больницы в селе Чуваш-Кубово. Там будут обслуживать жителей четырех населенных пунктов.

В медучреждении можно будет привиться, получить консультацию врача, измерить давление. Реализация проекта стала возможной благодаря программе «Модернизация первичного звена», которая является частью нацпроекта «Здравоохранение». До конца года еще в трех населённых пунктах Иглинского района откроют модульные медпункты.