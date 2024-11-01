Глава Башкирии провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба

Накануне три вражеских беспилотника совершили атаку на предприятия топливно-энергетического комплекса в Уфе. Один столкнулся с противодронной защитой, два других упали за территорией объектов. Жертв и разрушений нет. Работа идет в штатном режиме. В ходе заседания участники обсудили предложения по повышению безопасности промышленных предприятий.