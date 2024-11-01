В Уфе прошёл фестиваль студентов медколледжей «Студенческие встречи»

В Уфе состоялся финал фестиваля студентов медколледжей «Студенческие встречи». Мероприятие прошло в 17-й раз в Доме профсоюзов. За звание лучшего творческого коллектива боролись более 200 ребят со всей республики. Всё, что происходило на сцене, напоминает выступление артистов высокого уровня, но на деле это студенты, чья задача — не петь и танцевать, а спасать жизни людей.