В Национальном музее Башкирии появился уникальный экспонат

Мамонтёнок «добрался» до Уфы. В Национальный музей республики привезли уникальный экспонат. Древнейшее животное нашли в 2007 году в ямальской тундре, экспонируется в Салехарде. Теперь Любу — так зовут мамонтёнка — доставили в башкирскую столицу. От других найденных собратьев её отличает хорошая сохранность. А всё потому, что она мумифицирована.

На деле же чуть меньше ожиданий. Это не то чтобы претензия — скорее, удивление. Ведь из 7 млрд живущих на земле мало кому удавалось так близко увидеть детёныша мамонта. Опасения маленького эксперта не беспочвенны, признаётся научный сотрудник Ирина Будникова. Но ситуация под контролем. Хранители всегда на страже.

Любу в ямальской тундре нашёл оленевод. Он же и дал ей имя в честь своей супруги, которое тут же прогремело на весь мир. У мамонтёнка два возраста. Прожила она всего месяц. А вот просуществовала во льдах более 42 тысяч лет. И это самый хорошо сохранившийся мамонтёнок в мире. Но секрет её молодости вряд ли кому подойдёт.

Большую часть работы проделала естественная среда, дальше дело уже за хранителями музея. И тут они не уступают самой природе. Транспортировка происходила в специальном кейсе, на протяжении всего пути поддерживалась нужная температура, влажность. А перед этим мамонтёнка ещё и обработали консервантами.

За свою короткую жизнь мамонтёнок Люба проделала не такой большой путь. А уже как экспонат побывала и в заграничных поездках. При внимательном рассмотрении можно увидеть кусочки шерсти мамонта. А вот самая маленькая часть тела не сохранилась.