В Уфе пикап возил по улицам полуголых мужчин в мини-бассейне

В Уфе обнаружили, что неустановленный водитель возил по улицам города полуголых мужчин в мини-бассейне пикапа.

Очевидцы поделились видео. На кадрах хорошо видно, как водитель «Хавал Поер Кингконг» сделал в кузове бассейн, а после возил мужчин. Полуголые уфимцы смеялись и дарили прохожим цветы.

Однако перевозка пассажиров таким способом – нарушение правил дорожного движения. Личности нарушителей были установлены. Водителем оказался 22-летний молодой человек – его привлекли к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за скрытие регистрационных знаков. 27-летние пассажиры были оштрафованы за непристёгнутый ремень безопасности.