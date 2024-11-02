В Башкирии благодаря соцсетям поймали пьяного водителя

В Башкирии сотрудникам ГАИ удалось задержать нетрезвого водителя благодаря видео в социальных сетях.
На кадрах было заметно, как двое нетрезвых мужчин садятся в «Дэу Нексия» и уезжают. Автомобиль остановили на 5 км автодороги Булгаково-Бекетово. За рулём находился 55-летний житель Кармаскалинского района. Медицинское освидетельствование действительно показало наличие спирта в выдыхаемом водителем воздухе.
Жителям Башкирии напоминают: о нарушителях правил дорожного движения можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии: 8 347 279 32 92 или в чат-боте в телеграме.