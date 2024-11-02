В Уфе подросток украл у пенсионеров более 1 млн рублей

В Уфе 17-летний подросток стал участником мошеннической схемы. Подробности рассказали в МВД.
В июле парень вступил в сговор с мошенниками в интернете. Злоумышленники звонили пенсионерам, обманывали их по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и выманивали деньги. 17-летний подросток приезжал к обманутым за деньгами.
Как минимум пять пенсионеров стали жертвами мошенничества. Они отдали подростку более 1 млн рублей. Свою вину парень признал. Он полностью возместил причиненный ущерб. Теперь подросток предстанет перед судом.