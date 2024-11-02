В Уфе открыли первый в России Центр мониторинга инсультов

В Уфе открыли первый в России центр мониторинга инсультов на базе больницы скорой медицинской помощи. Врачи в составе дежурной бригады круглосуточно консультируют своих коллег из разных уголков республики в случае сложных ситуаций. Причем анализировать рентгеновские снимки с патологиями специалистам помогает искусственный интеллект.

Больница скорой медицинской помощи в Уфе является крупнейшей в республике. Десятки тысяч людей ежегодно поступают сюда с разными и сложными диагнозами.

Одни из лучших специалистов собрались в этом небольшом помещении не просто так. Нейрохирурги, рентгенологи, неврологи, сосудистые хирурги консультируют своих коллег из разных уголков региона и оперативно помогают им в помощи при лечении пациентов с инсультом. Причем в круглосуточном режиме. Такой консилиум врачей помог быстро и успешно прооперировать пациента в Белорецком районе. И удалить у него тромбы из сосудов головного мозга с помощью рентгенэндоваскулярного вмешательства.

Дали своё заключение, написали протокол в течение 30-40 минут. Мы это заключение скинули в ПроМед и в дальнейшем, в зависимости от того, какой это именно инсульт, даём рекомендации и консультацию нейрохирурга или же невролога. Ринат Хасанов, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики больницы скорой медицинской помощи г. Уфы

В больнице скорой медицинской помощи в Уфе появились новые возможности. Здесь открылся первый в России центр мониторинга инсультов. Он координирует деятельность восемнадцати учреждений региона. Четыре года потребовалось, чтобы врачи могли действовать слаженно.

Актуальность обусловлена очень высокой смертностью при данной категории заболевания. Вы знаете, болезни системы кровообращения — это основной вклад в общую смертность для населения Республики Башкортостан. Есть все условия определить правильную тактику лечения для пациента, который может находиться за сотни километров от Уфы. Айрат Рахматуллин, и. о. министра здравоохранения Республики Башкортостан

Модернизировали и оборудование в сосудистых центрах. Теперь все компьютерные томографы работают в единой информационной программе и связаны друг с другом. Результаты рентгенографий анализируются автоматически.

На анализ одного снимка уходило 15-20 минут. Чтобы решить, стоит ли делать хирургическое вмешательство или нет. А с учетом программного обеспечения, а с учетом искусственного интеллекта на это уходит несколько минут для того, чтобы принять решение. Ирина Карамова, главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Уфы

Уже 15 лет на базе больницы существует региональный сосудистый центр. Здесь не только лечат, но и восстанавливают пациентов. Уфимец Михаил Козлов пережил инсульт дома, когда находился в ванной. У него парализовало руку и ногу. Благодаря оперативному вмешательству врачей, пенсионера спасли, и он вновь учится ходить правильно.

Операция прошла, я считаю, очень успешно. Спасибо врачам. Восстановление проходит очень успешно. Михаил Козлов

Врачи подчеркивают, реабилитация после поражения центральной нервной системы — процесс не быстрый. После выписки пациентам необходимо продолжать восстанавливаться под наблюдением специалистов в поликлиниках и санаториях.