В Уфе открыли первый в России центр мониторинга инсультов на базе больницы скорой медицинской помощи. Врачи в составе дежурной бригады круглосуточно консультируют своих коллег из разных уголков республики в случае сложных ситуаций. Причем анализировать рентгеновские снимки с патологиями специалистам помогает искусственный интеллект.
Больница скорой медицинской помощи в Уфе является крупнейшей в республике. Десятки тысяч людей ежегодно поступают сюда с разными и сложными диагнозами.
Одни из лучших специалистов собрались в этом небольшом помещении не просто так. Нейрохирурги, рентгенологи, неврологи, сосудистые хирурги консультируют своих коллег из разных уголков региона и оперативно помогают им в помощи при лечении пациентов с инсультом. Причем в круглосуточном режиме. Такой консилиум врачей помог быстро и успешно прооперировать пациента в Белорецком районе. И удалить у него тромбы из сосудов головного мозга с помощью рентгенэндоваскулярного вмешательства.
В больнице скорой медицинской помощи в Уфе появились новые возможности. Здесь открылся первый в России центр мониторинга инсультов. Он координирует деятельность восемнадцати учреждений региона. Четыре года потребовалось, чтобы врачи могли действовать слаженно.
Модернизировали и оборудование в сосудистых центрах. Теперь все компьютерные томографы работают в единой информационной программе и связаны друг с другом. Результаты рентгенографий анализируются автоматически.
Уже 15 лет на базе больницы существует региональный сосудистый центр. Здесь не только лечат, но и восстанавливают пациентов. Уфимец Михаил Козлов пережил инсульт дома, когда находился в ванной. У него парализовало руку и ногу. Благодаря оперативному вмешательству врачей, пенсионера спасли, и он вновь учится ходить правильно.
Врачи подчеркивают, реабилитация после поражения центральной нервной системы — процесс не быстрый. После выписки пациентам необходимо продолжать восстанавливаться под наблюдением специалистов в поликлиниках и санаториях.
По статистике, в России от инсульта каждый год страдают более 400 тысяч человек. К сожалению, встречаются случаи заболевания и у молодых людей. Поэтому подобный центр очень нужен республике, чтобы не только быстро и вовремя оказывать людям медицинскую помощь, но и, главное, сделать всё, чтобы сохранить пациентам жизнь.