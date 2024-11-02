В медколледже Башкирии студенты практикуются в современных лабораториях

В Бирском медико-фармацевтическом колледже будущие акушерки готовятся принимать роды и ухаживать за новорождёнными, а фельдшеры скорой — правильно оказывать помощь в экстренных ситуациях. Студенты работают по сценариям, приближенным к реальным рабочим ситуациям. Отрабатывать навыки им помогают манекены. Центр оборудован лабораториями по разным направлениям. В них созданы условия, как в современных клиниках. Сейчас создают ещё две новые.

В этой лаборатории возможно разыграть любой клинический сценарий. Например, по легенде у этого пациента случился инфаркт. Сейчас будущие специалисты отрабатывают алгоритм действий при данном состоянии.

В Бирском медколледже даже принимают роды. За состоянием роженицы и плода тщательно следят. На мониторе можно увидеть интенсивность схваток и сердцебиение ребенка. Процесс родов длится в среднем пять часов. Всё зависит от сценария, который выбран преподавателем. Как только малыш появляется на свет, ему перерезают пуповину, кладут его на пеленальный столик с подогревом и проводят первичную обработку.

Манекен новорождённого в натуральную величину идеально подходит для отработки основных навыков ухода. На нём учатся обрабатывать пуповину, ухаживать за кожей малыша, пеленать, купать, правильно прикладывать к груди.

Если состояние больного не позволяет ему самостоятельно принимать душ, то процедуру можно проводить и в постели — в надувной ванне. Тут и кровати с разными позициями, и противопролежневые матрасы, и подъемники, и медицинское оборудование. Всё то, что будущие медики будут использовать для работы с тяжелобольными в больницах и хосписах. Также есть и манекены разной степени реалистичности — тактильные и интерактивные. Например, на одном из них отрабатывают сердечно-легочную реанимацию.

На тренажере, который имитирует руку человека, учатся делать уколы правильно и безболезненно. На нём даже появляются вены. Теперь можно вводить лекарственный препарат. Здесь, как в настоящей поликлинике, есть даже регистратура. Берешь талон, записываешься к врачу и идешь на прием.

Образовательный кластер появился в прошлом году в рамках федеральной программы «Профессионалитет». В него вошли семь лабораторий, в которых создали условия, как в современной клинике. К кластеру присоединились еще три медицинских колледжа, семь городских и районных больниц, госаптека "Башфармация" и Центр повышения квалификации. Их общая задача — минимизировать кадровый голод в системе здравоохранения.