«Салават Юлаев» обыграл СКА в Уфе

Сегодня «Салават» принимал на своём льду одного из лидеров Западной конференции КХЛ СКА из Санкт-Петербурга. Егор Сучков открыл счёт. Он был первым в большинстве на добивании. Захар Бардаков ответил после перерыва. Для него эта шайба стала четвертой в последних пяти матчах.

Но затем Джошуа Ливо, а позже и Артём Пименов увеличили преимущество уфимцев. В заключительном периоде Роман Ротенберг за 8 минут снимает вратаря, и в формате 6 на 4 СКА сокращает отрыв до минимума. Но затем в пустые ворота отправляет шайбу Шелдон Рэмпал. 4:2. Этой победой «Салават» завершил пятиматчевую домашнюю серию игр.