В Башкирии 22 вагона с углём сошли с рельсов

В Уфимском районе произошёл сход вагонов с железной дороги. Инцидент прокомментировали в МЧС региона.
У населенного пункта Бурцево на однопутной дороге обводного пути Куйбышевской железной дороги произошел сход 22 вагонов с углём. Всего состав имел 74 вагона.
Зафиксировано повреждение 3 контактных столбов. Пострадавших нет. На месте работают 44 человека и 7 единиц техники МЧС.
На место прибыли два восстановительных поезда из Аши Челябинской области и из ст. Дёма Уфы. Задержки движения пассажирских поездов нет. Данная дорога однопутная. Грузовой состав двигался по маршруту: Курган-Саратов. Ситуация на контроле.
Фото: МЧС по РБ.