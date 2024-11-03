В Башкирии 22 вагона с углём сошли с рельсов

В Уфимском районе произошёл сход вагонов с железной дороги. Инцидент прокомментировали в МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии 22 вагона с углём сошли с рельсов

У населенного пункта Бурцево на однопутной дороге обводного пути Куйбышевской железной дороги произошел сход 22 вагонов с углём. Всего состав имел 74 вагона.

Зафиксировано повреждение 3 контактных столбов. Пострадавших нет. На месте работают 44 человека и 7 единиц техники МЧС.

На место прибыли два восстановительных поезда из Аши Челябинской области и из ст. Дёма Уфы. Задержки движения пассажирских поездов нет. Данная дорога однопутная. Грузовой состав двигался по маршруту: Курган-Саратов. Ситуация на контроле.

Фото: МЧС по РБ. 

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