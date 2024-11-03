В Башкирии 22 вагона с углём сошли с рельсов

На место прибыли два восстановительных поезда из Аши Челябинской области и из ст. Дёма Уфы. Задержки движения пассажирских поездов нет. Данная дорога однопутная. Грузовой состав двигался по маршруту: Курган-Саратов. Ситуация на контроле.