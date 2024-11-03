В Уфе 150 сотрудников РЖД ликвидируют последствия схода вагонов

Под Уфой ведутся восстановительные работы после схода 22 вагонов с железной дороги.
3 ноября в 01:20 на участке Иглино-Дёма с рельсов сошли вагоны с углём. Ликвидацией последствий дорожно-транспортного происшествия занимаются 150 рабочих и 40 единиц восстановительной техники.
В настоящее время ведутся работы по освобождению путей от сошедших вагонов грузового поезда и восстановлению железнодорожного полотна. На период проведения восстановительных работ грузовое движение временно организовано по главному ходу через Уфу.
Фото: МЧС по РБ.