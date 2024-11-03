В Башкирии в пожаре погибла 10-летняя девочка

Огнём охватило бревенчатый дом. В помещении находились две сестрёнки-близняшки. Их родители и ещё двое детей были в гостях у соседей. В момент возгорания одна из девочек успела покинуть дом и позвать папу на помощь. 41-летний мужчина бросился в горящее помещение, чтобы спасти 10-летнюю дочку, но не смог её найти. Он получил сильные ожоги II и III степени 50% тела и был экстренно госпитализирован. В ходе разбора завалов девочка была найдена погибшей.