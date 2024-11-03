В Уфе дороги обрабатывают противогололедными материалами

В Уфе началась обработка дорог противогололедными материалами. Об этом сообщили в администрациях Дёмского и Октябрьского районов.

Погода в столице ухудшилась. В ближайшие сутки прогнозируются гололед, снег и дождь. Коммунальные службы заботятся о безопасности участников дорожного движения. В местах, где это необходимо, проводится обработка противогололедными материалами.