В Уфе дороги обрабатывают противогололедными материалами

В Уфе началась обработка дорог противогололедными материалами. Об этом сообщили в администрациях Дёмского и Октябрьского районов.

Фото №1 - В Уфе дороги обрабатывают противогололедными материалами

Погода в столице ухудшилась. В ближайшие сутки прогнозируются гололед, снег и дождь. Коммунальные службы заботятся о безопасности участников дорожного движения. В местах, где это необходимо, проводится обработка противогололедными материалами.

Автомобилистов призвали срочно поменять летние шины на зимние, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Фото: администрация районов г. Уфы. 

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