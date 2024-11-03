В Башкирии расследуют пожар, в котором погибла 10-летняя девочка

Прокуратура Кигинского района начала расследование смерти 10-летней девочки в пожаре, который произошёл в деревне Ибраево.

Около одиннадцати часов утра огнём охватило дома многодетной семьи по улице Коммунистической. В помещении находились две сестрёнки-близняшки. Их родители и двое других детей были в гостях у соседей.

Одной из девочек удалось покинуть горящий дом и позвать отца на помощь. Мужчина попытался найти дочку в огне, но не смог. Его госпитализировали с серьёзными ожогами на 50% тела. 10-летняя девочка была найдена мёртвой пожарными при разборе завалов.

В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.