Первый женский отряд волонтёров из Башкирии прибыл в зону СВО

Быть ближе к своим. Первый женский отряд волонтёров из Башкортостана прибыл в зону проведения специальной военной операции. В ЛНР они будут оказывать помощь раненым бойцам в госпиталях, готовить их к операциям, дежурить в палатах.

В составе отряда – не только жёны, матери и сёстры военнослужащих, но и женщины-добровольцы, которые на гражданке принимали участие в сборе гуманитарной помощи для своих земляков.