Первый женский отряд волонтёров из Башкирии прибыл в зону СВО

Быть ближе к своим. Первый женский отряд волонтёров из Башкортостана прибыл в зону проведения специальной военной операции. В ЛНР они будут оказывать помощь раненым бойцам в госпиталях, готовить их к операциям, дежурить в палатах.
В составе отряда – не только жёны, матери и сёстры военнослужащих, но и женщины-добровольцы, которые на гражданке принимали участие в сборе гуманитарной помощи для своих земляков.
Волонтёры обратились с инициативой создания отряда к Главе Башкортостана. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос и подключить Минобороны России, в частности, для получения в последующем активистками статуса ветерана боевых действий. В зоне СВО волонтеры пробудут две недели, после чего их сменит следующий отряд.