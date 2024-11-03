На энергетическом форуме в Уфе дали старт крупным проектам

Запуск новой электроподстанции и начало модернизации существующей. Старт крупным проектам в республике был дан на этой неделе на Российском энергетическом форуме, который прошел в Уфе. Подстанция «Юлдаш» в Благовещенском районе даст импульс развитию экономики и появлению новых объектов промышленности, повысив при этом надежность всей системы. То же самое будет и в Нефтекамске, когда на Кармановской электростанции запустят новое, более мощное оборудование.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме телемоста дает старт работе новой электроподстанции «Юлдаш» в Благовещенском районе. Энергообъект совершенно нового поколения. Району он даст дополнительно 110 киловольт необходимой мощности. При этом работа подстанции не требует постоянного наблюдения. Оборудованием можно управлять дистанционно с помощью телемеханики.

У нас и выработка растет, и потребление. Почему мы её открыли? Потому что там довольно интенсивно развивается новое предприятие. Там у нас ТОСЭР. Поэтому сейчас отгрузили трансформаторы на особую экономическую зону «Алга». Мы обеспечим энергией все предприятия, которые там либо в стадии строительства, либо уже работают. Поэтому мы очень партнёрски работаем с энергетиками, это очень дисциплинированные люди. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Знаменательным этот форум стал и для Кармановской ГРЭС. Первый энергоблок станции непрерывно работает 55 лет и уже требует замены оборудования. Дистанционно был дан старт масштабному обновлению, на которое будет потрачено около 4 млрд рублей. Проект реализуется по президентской программе модернизации тепловой генерации. Через год блок начнет работу.

Экономика региона активно развивается, появляются новые производства. И главная задача – обеспечить их надёжным электроснабжением. Впереди появление еще нескольких важных энергообъектов.

У нас на высокой стадии готовности завершается строительство подстанции «Инорс» в одноименном районе города Уфы. И также завершаем строительство подстанции «Алаторка» в Иглинском районе. Это тоже подстанция, которая будет обеспечивать очень активно жилую застройку в соответствующем пригороде города Уфы. Анатолий Пискунов, генеральный директор ООО «Башкирэнерго»

К слову, на площадке в режиме видеосвязи стартовала отгрузка трансформаторов с Уфимского трансформаторного завода для особой экономической зоны «Алга». Производят в регионе и зарядные станции для электромобилей. При этом на 80% они сделан из отечественных компонентов.