На энергетическом форуме в Уфе дали старт крупным проектам

Запуск новой электроподстанции и начало модернизации существующей. Старт крупным проектам в республике был дан на этой неделе на Российском энергетическом форуме, который прошел в Уфе. Подстанция «Юлдаш» в Благовещенском районе даст импульс развитию экономики и появлению новых объектов промышленности, повысив при этом надежность всей системы. То же самое будет и в Нефтекамске, когда на Кармановской электростанции запустят новое, более мощное оборудование.
Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме телемоста дает старт работе новой электроподстанции «Юлдаш» в Благовещенском районе. Энергообъект совершенно нового поколения. Району он даст дополнительно 110 киловольт необходимой мощности. При этом работа подстанции не требует постоянного наблюдения. Оборудованием можно управлять дистанционно с помощью телемеханики.
Знаменательным этот форум стал и для Кармановской ГРЭС. Первый энергоблок станции непрерывно работает 55 лет и уже требует замены оборудования. Дистанционно был дан старт масштабному обновлению, на которое будет потрачено около 4 млрд рублей. Проект реализуется по президентской программе модернизации тепловой генерации. Через год блок начнет работу.
Экономика региона активно развивается, появляются новые производства. И главная задача – обеспечить их надёжным электроснабжением. Впереди появление еще нескольких важных энергообъектов.
К слову, на площадке в режиме видеосвязи стартовала отгрузка трансформаторов с Уфимского трансформаторного завода для особой экономической зоны «Алга». Производят в регионе и зарядные станции для электромобилей. При этом на 80% они сделан из отечественных компонентов.
Не отстают и молодые ученые республики. На стенде аграрного университета представили светодиодные фитосветильники, которые можно использовать в сельском хозяйстве и быту. А студенты Уфимского университета науки и технологий презентовали достижения в сфере сверхпроводимости для кабельных линий и систем магнитного подвеса. Глава Башкортостана пообщался с уфимскими школьниками – участниками Всероссийского конкурса #ВместеЯрче. Радий Хабиров пригласил их в Межвузовский студенческий кампус, где работает множество лабораторий. И, возможно, именно там в будущем зажгутся их таланты исследователей и разработчиков, развивающих энергетику региона.