Восточный выезд из Уфы планируют соединить с трассой М-7

К концу следующего года Восточный выезд планируют соединить с трассой М-7 «Волга». С запуском тоннеля и автомагистрали уже обеспечен выезд из центра города на М-5 «Урал». Но задача – соединить обе федеральные трассы. Дорогу проложат от путепровода над проспектом Салавата Юлаева в сторону улиц Комсомольской и Николая Дмитриева. Работы сейчас осложняются изъятием земельных участков и домов в частном секторе.

Это объединяет многие масштабные инфраструктурные проекты – дома раздора. Владельцы не согласны с предложенной суммой выкупа, а администрация в свою очередь не может заплатить то, что просят собственники. Такая же история и с этим уже не вписывающимся в антураж зданием.

Сумма, за которую всё же произойдёт выкуп, будет определена уже в суде. Всего Фемиде предстоит разрешить ещё около 20 споров с собственниками. В компенсацию входит стоимость всех построек, земельный участок и убытки, которые терпит собственник (это временный съем жилья и переезд). Для того чтобы проложить продолжение Восточного выезда, необходимо снести более 80 построек. Большая часть уже выкуплена.

Онлайн-карты ещё не успели обновиться. На деле же картина там изменилась. Часть домов уже снесена. Идёт отсыпка дороги. А вот с остальными собственниками процесс может затянуться.

Дорога от путепровода над проспектом Салавата Юлаева пойдёт в двух направлениях: это выход на улицу Николая Дмитриева и Комсомольскую. Оттуда автомобили попадут на Округ Галле и дальше трассу М-7. Работы проходят в три этапа.