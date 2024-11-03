В Уфе нейросеть начала расшифровывать рентгеновские снимки

В Уфе искусственный интеллект впервые расшифровал рентгеновские снимки пациента. Врачи уже через минуту получили заключение от цифрового помощника. Между тем на базе больницы скорой медицинской помощи на неделе открылся первый в России центр мониторинга инсультов, где на медицинскую службу также заступила нейросеть. Работа по внедрению цифровых технологий проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В каких медучреждениях региона уже активно пользуются программным обеспечением и способны ли машины заменить врачей?
На базе больницы скорой помощи в Уфе открылся первый в России центр мониторинга инсультов. Он координирует деятельность 18 учреждений региона. Четыре года потребовалось, чтобы врачи могли действовать слаженно. Опытные нейрохирурги, рентгенологи, неврологи и сосудистые хирурги консультируют своих коллег из разных уголков региона и помогают им в помощи пациентам. Дежурят специалисты круглые сутки.
В центр поступил звонок от коллег из Белорецка. Они нуждаются в экспертном мнении. Уфимские врачи дали свои рекомендации, благодаря которым пациента в срочном порядке успешно прооперировали и удалили ему тромбы из сосудов головного мозга с помощью рентгенэндоваскулярного вмешательства.
Верным помощником врачей при анализе рентгена стал искусственный интеллект. Компьютерные томографы в сосудистых центрах работают в единой информационной программе и связаны друг с другом. Результаты анализируются автоматически.
А эти рентгеновские снимки из 21-й городской больницы Уфы впервые расшифровала нейросеть. Искусственный интеллект на одном из них обнаружил патологию сердца. На другом он выявил злокачественные изменения в молочной железе. С помощью платформы «МосМедИИ» врачи получили медицинское заключение всего за одну минуту с момента отправки изображения.
Благодаря применения нейросети в медицине у врачей снижается вероятность не заметить патологии у пациентов. Увеличивается скорость обработки данных. И облегчает работу специалистам.
И двигаться есть куда в этом направлении. До конца года в Башкортостане в проект включат еще пять медицинских организаций, чтобы оперативнее читать анализы компьютерной томографии, флюорографии, маммографии. Программное обеспечение – это не соперник врача, а его помощник. Особенно в новом центре мониторинга инсультов.
По статистике, в России от инсульта каждый год страдают более 400 тысяч человек. К сожалению, встречаются случаи заболевания и у молодых людей. Поэтому подобный центр очень нужен республике, чтобы не только быстро и вовремя оказывать людям медицинскую помощь, но и главное – сделать всё, чтобы сохранить пациентам жизнь.