В Уфе нейросеть начала расшифровывать рентгеновские снимки

В Уфе искусственный интеллект впервые расшифровал рентгеновские снимки пациента. Врачи уже через минуту получили заключение от цифрового помощника. Между тем на базе больницы скорой медицинской помощи на неделе открылся первый в России центр мониторинга инсультов, где на медицинскую службу также заступила нейросеть. Работа по внедрению цифровых технологий проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В каких медучреждениях региона уже активно пользуются программным обеспечением и способны ли машины заменить врачей?

На базе больницы скорой помощи в Уфе открылся первый в России центр мониторинга инсультов. Он координирует деятельность 18 учреждений региона. Четыре года потребовалось, чтобы врачи могли действовать слаженно. Опытные нейрохирурги, рентгенологи, неврологи и сосудистые хирурги консультируют своих коллег из разных уголков региона и помогают им в помощи пациентам. Дежурят специалисты круглые сутки.

В центр поступил звонок от коллег из Белорецка. Они нуждаются в экспертном мнении. Уфимские врачи дали свои рекомендации, благодаря которым пациента в срочном порядке успешно прооперировали и удалили ему тромбы из сосудов головного мозга с помощью рентгенэндоваскулярного вмешательства.

Мы рассматриваем снимки компьютерной томографии. Если это будет ишемический инсульт, мы будем просматривать это через программу «Аллея». Если геморрагический – через радиант. Головной мозг и сосуды шеи. Ринат Хасанов, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики больницы скорой медицинской помощи г. Уфы

Верным помощником врачей при анализе рентгена стал искусственный интеллект. Компьютерные томографы в сосудистых центрах работают в единой информационной программе и связаны друг с другом. Результаты анализируются автоматически.

На анализ одного снимка уходило 15-20 минут, чтобы решить, стоит ли делать хирургическое вмешательство или нет. А с учетом программного обеспечения, с учетом искусственного интеллекта на это уходит несколько минут для того, чтобы принять решение. Ирина Карамова, главный врач больницы скорой медицинской помощи г. Уфы

А эти рентгеновские снимки из 21-й городской больницы Уфы впервые расшифровала нейросеть. Искусственный интеллект на одном из них обнаружил патологию сердца. На другом он выявил злокачественные изменения в молочной железе. С помощью платформы «МосМедИИ» врачи получили медицинское заключение всего за одну минуту с момента отправки изображения.

На платформе размещены несколько десятков решений на основе искусственного интеллекта. Снимок из нашего центрального архива медицинских изображений направляется на платформу «МосМедИИ», где происходит его обработка искусственным интеллектом, и обратно к нам, в наш центральный архив изображений возвращается размеченный снимок и протокол исследований. Аскар Муртазин, заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра по информатизации

Благодаря применения нейросети в медицине у врачей снижается вероятность не заметить патологии у пациентов. Увеличивается скорость обработки данных. И облегчает работу специалистам.

Основное слово и заключение за врачом. Он будет полностью и очень внимательно смотреть на заключение. Может с ним согласиться, может не согласиться. После этого ставит свою подпись и определяет тактику лечения. Мы являемся лидерами в Российской Федерации с точки зрения внедрения инструментов в здравоохранении. Поэтому искусственный интеллект – это, конечно, одно из актуальных направлений, куда мы будем двигаться. Айрат Рахматуллин, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан

И двигаться есть куда в этом направлении. До конца года в Башкортостане в проект включат еще пять медицинских организаций, чтобы оперативнее читать анализы компьютерной томографии, флюорографии, маммографии. Программное обеспечение – это не соперник врача, а его помощник. Особенно в новом центре мониторинга инсультов.