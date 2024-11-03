Радий Хабиров поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Башкортостана отметили свой профессиональный праздник. Минувший сезон для аграриев республики выдался непростым. Из-за проливных дождей властям пришлось вводить режим ЧС регионального значения. Тем не менее труженики села смогли обеспечить продовольственную независимость, удержать лидирующие позиции среди российских субъектов, а по некоторым видам культур ожидают рекордные урожаи. С такими успехами сельхозработников поздравил Глава Башкортостана.

Повод сменить рабочую одежду на костюмы для аграриев представляется нечасто. Но на неделе он был. В честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности передовиков пригласили в Уфу. Радий Хабиров поздравил героев труда с праздником и отметил, что даже в самый непростой сезон, когда пришла ранняя весна, а после – холодное и дождливое лето, они смогли доказать свой профессионализм.

За достижение высоких результатов и преданность профессии хочу отметить тракториста сельхозкооператива «Дружба» Александра Валерьевича Васильева из Аургазинского района, который трудится в поле вот уже более 40 лет. Александр Валерьевич – один из лучших трактористов района. Всегда и во всем первый, он подготовил десятки молодых механизаторов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За многолетний труд Александр Васильев получил из рук главы республики медаль «За трудовую доблесть». Большую часть жизни механизатор проработал на тракторах МТЗ. Современную сельхозтехнику он сравнивает с новыми иномарками.

В старых тракторах пыльно было. Вечером вернешься, надо искупаться, потом скотину смотреть. Время идёт. Теперь в новой технике нет были, есть музыка, всё есть. Даже настроение поднимается. Александр Васильев, механизатор СПК «Дружба» /Аургазинский район/

Животноводство тоже вышло на новый уровень. До 2030 года в Башкортостане откроют 50 мегаферм, строительство которых уже началось. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей, а прибыль будет ещё выше. Индустриализация молочной отрасли позволит региону получать более миллиона тонн товарного молока при внутреннем потреблении в 630 тысяч. Излишки уйдут на экспорт. А держится вся эта отрасль во многом на простых жителях села. Одна из них – Ильмира Камалова, которая в профессии уже 20 лет.

Залог успешной работы – любовь к животным. И они отвечают тем же. Ильвира Камалова, оператор машинного доения ООО «Марс» /Бижбулякский район/

Минувшее лето стало настоящим испытанием для сельскохозяйственной отрасли республики. Из-за весенних заморозков и переувлажнения почвы пострадали посевы, власти ввели режим ЧС по всему региону. Убытки дошли до 3 миллиардов рублей. Но, несмотря на природные катаклизмы, аграрии смогли собрать урожай.

Мы взяли самые лучшие мировые технологии, адаптировали под республику и сегодня получаем такой результат. Поэтому мы №1 в России по продаже зерна, сегодня будем №1 по подсолнечному маслу. Завтра подходят новые культуры – соя, рапс. Мы движемся вперед, и остановить нас невозможно. Евгений Пожидаев, директор племенного хозяйства «Артемида» /Кармаскалинский район/

Аграрии собрали рекордный урожай сахарный свёклы – более 2,5 млн тонн, свыше 600 тысяч тонн масличных культур. Республика полностью обеспечена своим молоком, мясом и овощами. Излишки отправят на экспорт.

Наш Президент поставил задачу – увеличить к 2030 году производство сельхозпродукции на 25 процентов, агроэкспорт – в 1,5 раза, инвестиций – на 60 процентов. Считаю, что в нашей республике есть все необходимые условия для выполнения этой задачи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Аграрный сектор – это не только крепкие мужские руки. Как и домашнее, сельское хозяйство сложно представить без женщин. Они и многотонным комбайном могут управлять, и руководить целыми сельхозпредприятиями. Залог будущего урожая зачастую тоже в их хрупких руках. За плечами заслуженного работника сельского хозяйства Республики Башкортостан Раузанны Хаматнуровой – более 40 лет стажа и борьбы за лучшие семена.

Без нашей работы никак нельзя. Организации все предоставляют нам пробы на анализ. И сейчас все хозяйства начали сеять элитные семена. Раузанна Хаматнурова, ведущий агроном межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по Республике Башкортостан /Балтачевский район/