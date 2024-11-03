Радий Хабиров поздравил работников АПК с профессиональным праздником

Работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Башкортостана отметили свой профессиональный праздник. Минувший сезон для аграриев республики выдался непростым. Из-за проливных дождей властям пришлось вводить режим ЧС регионального значения. Тем не менее труженики села смогли обеспечить продовольственную независимость, удержать лидирующие позиции среди российских субъектов, а по некоторым видам культур ожидают рекордные урожаи. С такими успехами сельхозработников поздравил Глава Башкортостана.
Повод сменить рабочую одежду на костюмы для аграриев представляется нечасто. Но на неделе он был. В честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности передовиков пригласили в Уфу. Радий Хабиров поздравил героев труда с праздником и отметил, что даже в самый непростой сезон, когда пришла ранняя весна, а после – холодное и дождливое лето, они смогли доказать свой профессионализм.
За многолетний труд Александр Васильев получил из рук главы республики медаль «За трудовую доблесть». Большую часть жизни механизатор проработал на тракторах МТЗ. Современную сельхозтехнику он сравнивает с новыми иномарками.
Животноводство тоже вышло на новый уровень. До 2030 года в Башкортостане откроют 50 мегаферм, строительство которых уже началось. Инвестиции исчисляются миллиардами рублей, а прибыль будет ещё выше. Индустриализация молочной отрасли позволит региону получать более миллиона тонн товарного молока при внутреннем потреблении в 630 тысяч. Излишки уйдут на экспорт. А держится вся эта отрасль во многом на простых жителях села. Одна из них – Ильмира Камалова, которая в профессии уже 20 лет.
Минувшее лето стало настоящим испытанием для сельскохозяйственной отрасли республики. Из-за весенних заморозков и переувлажнения почвы пострадали посевы, власти ввели режим ЧС по всему региону. Убытки дошли до 3 миллиардов рублей. Но, несмотря на природные катаклизмы, аграрии смогли собрать урожай.
Аграрии собрали рекордный урожай сахарный свёклы – более 2,5 млн тонн, свыше 600 тысяч тонн масличных культур. Республика полностью обеспечена своим молоком, мясом и овощами. Излишки отправят на экспорт.
Аграрный сектор – это не только крепкие мужские руки. Как и домашнее, сельское хозяйство сложно представить без женщин. Они и многотонным комбайном могут управлять, и руководить целыми сельхозпредприятиями. Залог будущего урожая зачастую тоже в их хрупких руках. За плечами заслуженного работника сельского хозяйства Республики Башкортостан Раузанны Хаматнуровой – более 40 лет стажа и борьбы за лучшие семена.
Аграрный сектор республики не стоит на месте и динамично развивается. Хозяйства внедряют роботов, дроны, ИИ, что не только облегчает работу, но и увеличивает производительность. А значит, и новые сельхозрекорды не за горами.