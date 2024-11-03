Радий Хабиров рассказал, когда начнут строить Евразийский музей кочевых цивилизаций

Строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций начнётся в следующем году. Об этом сказал Радий Хабиров на рабочем совещании в визит-центре «Тура-хан». Музей – не единственный объект, который здесь возведут – он станет частью большого туристического комплекса, в который также войдут Центр башкирской лошади и спа-санаторий «Кочевник». Эксперты уже назвали решение строить столь масштабный объект смелым, учитывая непростое время.

Войлочное полотно собирали художники из Башкортостана, Узбекистана, Ирана, Таджикистана. На панно выткана тамга каждого народа. Такой своеобразный символ дружбы сейчас в коллекции визит-центра «Тура-хан». Под стекло спрятали дубликаты мавзолея и Корана Османа – одной из шести древнейших копий священной книги, а еще Остромирова Евангелия – памятника славянской письменности. Здесь почти никогда не бывает пусто – туристы охотно идут посмотреть на новую достопримечательность республики.

Визит-центр – это, конечно, только часть планируемого масштабного комплекса. Вокруг него разрастется целый кластер: построят Евразийский музей кочевых цивилизаций, Центр башкирской лошади, спа-санаторий «Кочевник». Проект будет реализован в несколько этапов.

Несколько раз проект будущего комплекса подвергался корректировкам. По замыслу авторов, он должен быть интересен и полезен как детям, так и взрослым, рядовому туристу и ученым. Большое значение имеет расположение комплекса – в часе езды от Уфы и недалеко от федеральной трассы. Это привлечет гостей из других регионов, даже проезжая мимо, они смогут зайти и познакомиться с культурой и историей края.

Мы актуализировали наши планы, в следующем году приступим к строительству музея. На мой взгляд, его концепция получилась интересной и современной. Кроме того, приняли решение о проектировании Центра башкирской лошади и ловчих птиц. Важно, что мы уже видим успешную работу визит-центра будущего музея. За четыре месяца его посетили почти 80 тысяч гостей. У этого места огромный туристический потенциал. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил инициатор проекта – глава республики, реализация идеи полностью потребует больших финансовых вложений. Что неудивительно. Некогда голые поля с усыпальницей на холме станут историческим кластером. Строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций поддержан мировой общественностью и представляет для нее интерес. Чтобы создать для него научную основу, было отправлено шесть научных экспедиций в Китай, Монголию, Казахстан, Узбекистан. И хотя комплекс строится в непростое время, решение руководством региона принято – начатую работу довести до конца.