В Башкирии движение поездов восстановлено после схода вагонов

Движение поездов на участке Иглино — Дёма в Башкирии восстановлено после инцидента с грузовым поездом. В ночь на 3 ноября в 00:58 по местному времени железнодорожники завершили все работы, связанные с устранением последствий схода 22 вагонов.

Специалисты убрали вагоны и восстановили более 150 метров путей и контактной сети. В процессе работ участвовали 150 работников РЖД и использовались три восстановительных поезда вместе с другой специальной техникой.

В пресс-службе РЖД уточнили, что этот участок предназначен исключительно для грузовых перевозок, поэтому движение пассажирских поездов не пострадало. Напомним, что после схода вагонов грузовое движение было временно направлено через Уфу. Для координации восстановительных работ был создан оперативный штаб. Причины инцидента в настоящее время выясняются.