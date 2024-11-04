В Башкирии перевернулся «Фольксваген», водителя спасти не удалось

В Башкирии произошло смертельно ДТП, в результате которого погиб молодой водитель. Инцидент случился сегодня около четырех часов утра на автодороге Павловка-Берючево поле в Нуримановском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся.
К сожалению, он скончался на месте. 18-летняя пассажирка была доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы, которые выясняют все детали случившегося.
Фото: ГАИ РБ.