В Башкирии перевернулся «Фольксваген», водителя спасти не удалось

В Башкирии произошло смертельно ДТП, в результате которого погиб молодой водитель. Инцидент случился сегодня около четырех часов утра на автодороге Павловка-Берючево поле в Нуримановском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся.