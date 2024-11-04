Стало известно, каких питомцев выбирают уфимские компании

В Уфе наблюдается интересная тенденция — в 19% офисов есть домашние животные. Согласно исследованию, проведенному SuperJob с 1 по 18 октября, у 6% работодателей питомцы появились случайно, в то время как 13% компаний приняли решение завести их целенаправленно. Основными причинами для появления животных в офисах являются желание создать уют и снизить уровень стресса у работников.
Чаще всего офисные питомцы встречаются в средних (23%) и крупных компаниях (20%). Особенно активно животных заводят в банках (15%) и IT-компаниях (12%). В то же время в строительных и производственных фирмах питомцы в основном появляются случайно (по 10%).
Наиболее часто в офисах можно увидеть рыбок и амфибий, затем идут кошки. Также там встречаются попугаи, грызуны и черепахи. В некоторых местах можно даже встретить собак и кроликов.