Стало известно, каких питомцев выбирают уфимские компании

В Уфе наблюдается интересная тенденция — в 19% офисов есть домашние животные. Согласно исследованию, проведенному SuperJob с 1 по 18 октября, у 6% работодателей питомцы появились случайно, в то время как 13% компаний приняли решение завести их целенаправленно. Основными причинами для появления животных в офисах являются желание создать уют и снизить уровень стресса у работников.