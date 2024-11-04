Жители Башкирии собрали более 2,5 млн рублей на новую мечеть

Уроженцы села Халилово Абзелиловского района и неравнодушные жители республики своими силами собрали более 2,5 млн рублей на возведение новой мечети. Старое здание в сентябре сгорело при пожаре. Местные жители приняли решение возвести мечеть с нуля.

Шум бензопил и стук молотков не прекращаются на стройке с сентября. Общее дело объединило всех: молодые парни работают на крыше, а взрослые мужчины подают материалы и занимаются отделочными работами внутри будущего здания. Прошедший пожар не оставил места для коллективного сбора мусульман села Халилово.

Вся деревня, но вот уже пожарные приехали, но уже не смогли потушить, всё сгорело. Часа три, наверное, тушили. Колодец с наружной стороны был, я там кабель положил. Пожарные приехали, сказали, что от кабеля частенько пожар выходит. Вахит Сайфетдинов, имам-хатыб Халиловского сельсовета

Огонь мгновенно охватил мечеть. Местные жители и сотрудники МЧС потушили пожар, но восстановить ее уже не смогли. На месте этих дров и досок ещё два месяца назад находилась бревенчатая мечеть, которая была построена силами местных жителей в конце прошлого столетия. Из-за загоревшейся электропроводки от неё не осталось и следа. Теперь совсем неподалеку появится новая большая мечеть, на строительство которой собирали средства со всей республики.

Начали сбор. Сразу начали, в тот же день. В тот же день около 300 тыс. пришло, а в конечном итоге около 2,5 собрали примерно, чуть больше. Кто-то песок привозил, кто-то щебень, кто-то доски. В Уфе у нас девочки, мальчики есть, которые за компьютером сидят, они всё это делают: деньги собирают, туда отправляют, в чаты. Так собирали, всем миром. Ильфат Сайфетдинов, житель д. Халилово

Около 20 добровольцев собираются несколько раз в неделю, отдавая всё свое свободное время благому делу. За две недели подняли шлакоблок, уже завершают возведение кровли, заказали окна и двери, чтобы работы внутри здания можно было проводить в тепле.

Всё появится: новая электропроводка, газ, теплые полы здесь будут. Сейчас полы ровняем, будем теплые полы стелить. Современная будет мечеть. Заказали из Уфы полумесяц, уже подъезжает, можно сказать, и из Махачкалы громкоговорители, будут на всю деревню нам оповещатели. Дим Арсланбаев, житель д. Халилово

В стороне не осталась и женская половина Халилово. Пока мечети нет, по очереди хозяйки готовят еду и напитки для рабочих, кормят их на стройке, а по пятницам приглашают односельчан в свои дома на проповедь, которую проводит местный имам-хатыб.

Сама родилась здесь, жила здесь. Живу сейчас в Аскарово, но каждый день смотрю чат и вижу, что женщины не остались в стороне. Все готовят обед, завтрак и ужин для них. Вот сегодня плов и бишбармак. Бывает, картошка с окорочком и так далее, разное даём. Сария Даутова, уроженка д. Халилово