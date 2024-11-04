Жители Башкирии собрали более 2,5 млн рублей на новую мечеть

Уроженцы села Халилово Абзелиловского района и неравнодушные жители республики своими силами собрали более 2,5 млн рублей на возведение новой мечети. Старое здание в сентябре сгорело при пожаре. Местные жители приняли решение возвести мечеть с нуля.
Шум бензопил и стук молотков не прекращаются на стройке с сентября. Общее дело объединило всех: молодые парни работают на крыше, а взрослые мужчины подают материалы и занимаются отделочными работами внутри будущего здания. Прошедший пожар не оставил места для коллективного сбора мусульман села Халилово.
Огонь мгновенно охватил мечеть. Местные жители и сотрудники МЧС потушили пожар, но восстановить ее уже не смогли. На месте этих дров и досок ещё два месяца назад находилась бревенчатая мечеть, которая была построена силами местных жителей в конце прошлого столетия. Из-за загоревшейся электропроводки от неё не осталось и следа. Теперь совсем неподалеку появится новая большая мечеть, на строительство которой собирали средства со всей республики.
Около 20 добровольцев собираются несколько раз в неделю, отдавая всё свое свободное время благому делу. За две недели подняли шлакоблок, уже завершают возведение кровли, заказали окна и двери, чтобы работы внутри здания можно было проводить в тепле.
В стороне не осталась и женская половина Халилово. Пока мечети нет, по очереди хозяйки готовят еду и напитки для рабочих, кормят их на стройке, а по пятницам приглашают односельчан в свои дома на проповедь, которую проводит местный имам-хатыб.
Завершить возведение религиозного сооружения планируют до наступления Нового года, параллельно жители продумывают планировку и дизайн интерьера. Помимо основного предназначения — совершения молитв, в мечети откроются группы по таджвиду и арабскому языку. Это позволит мусульманам научиться читать Коран правильно и еще больше узнать о своей религии.