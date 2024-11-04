Айсылу Шагивалеева из Уфы борется с тяжёлой болезнью: ей нужна помощь

Уфимка Айсылу Шагивалеева борется с тяжелой болезнью и нуждается в помощи неравнодушных. У молодой мамы саркома мягких тканей с метастазами в легких четвёртой стадии. Надежда на выздоровление есть, но для этого нужна большая сумма денег. Благодаря отзывчивым людям уже удалось собрать большую часть средств.

Два года назад жизнь Айсылу изменилась. Она обнаружила на стопе небольшую шишку. Припухлость хоть и не болела, женщина всё же обратилась к хирургу. Последний запросил заключение от онколога.

Шишка разрослась настолько, что Айсылу стало тяжело ходить. За спиной молодой женщины несколько процедур химио- и лучевой терапии. Но болезнь пока не отступает. Поддерживает Айсылу ее муж — главная опора. В семье растут сыновья 5 и 7 лет. Сегодня мальчики уехали жить в деревню — к родителям Айсылу. А её впереди ждет отъезд на целый год — все это время она будет бороться за жизнь и здоровье.

Айсылу предложили лечение в Турции. Билеты уже куплены. Супруг уволился с работы и летит вместе с женой — ей нужна будет помощь в клинике. Необходимая сумма — 10 миллионов, и большая часть из них собрана за две недели. Желающих помочь, говорит Айсылу, очень много.

Осталось собрать полтора миллиона рублей. Ниже представлены реквизиты, куда можно перевести посильную помощь.