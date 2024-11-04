В Уфе открылась выставка инклюзивного творчества

В уфимском пространстве «Рядом» открылась выставка инклюзивного творчества. Авторами работ стали пациенты и сотрудники Республиканской клинической психиатрической больницы. Они представили как детские, так и взрослые произведения, выполненные в разных техниках: шерстяная акварель, мокрое валяние, ковровая вышивка, батик и другие.
Выставка проходит под девизом «Возьми немного света моего» и посвящена Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, а также двухлетию общественного проекта «Ментальное здоровье». Посмотреть экспозицию можно до 31 января. На площадке пространства «Рядом» также пройдут творческие мастер-классы, на которые приглашаются все желающие.