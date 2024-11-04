В Уфе открылась выставка инклюзивного творчества

У меня ребенок с расстройством аутистического спектра. Я считаю творчество таких людей необычным. Даже несмотря на то, что мой сын маленький, я вижу, что оно отличается от остальных детей. То есть с необычным творчеством и с необычным проявлением себя в творчестве нужно обязательно людей знакомить, потому что к творчеству нужно приобщать для чистоты души.

Ильмира Габдрафикова, мама ребенка с расстройством аутистического спектра