В Уфе открылась выставка инклюзивного творчества

В уфимском пространстве «Рядом» открылась выставка инклюзивного творчества. Авторами работ стали пациенты и сотрудники Республиканской клинической психиатрической больницы. Они представили как детские, так и взрослые произведения, выполненные в разных техниках: шерстяная акварель, мокрое валяние, ковровая вышивка, батик и другие.

Выставка проходит под девизом «Возьми немного света моего» и посвящена Году заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, а также двухлетию общественного проекта «Ментальное здоровье». Посмотреть экспозицию можно до 31 января. На площадке пространства «Рядом» также пройдут творческие мастер-классы, на которые приглашаются все желающие.

Психиатрическая больница имеет свои особенности, и трудотерапия является частью лечебного процесса. Дело в том, что любая работа ручная, она помогает развитию функций человеческих. То есть вот эта вот мелкая моторика, сигнал поступает в головной мозг, и человек чувствует свою сопричастность к чему-то большому и интересному.

Мунира Сабитова, заведующая лечебно-трудовой мастерской республиканской клинической психиатрической больницы

У меня ребенок с расстройством аутистического спектра. Я считаю творчество таких людей необычным. Даже несмотря на то, что мой сын маленький, я вижу, что оно отличается от остальных детей. То есть с необычным творчеством и с необычным проявлением себя в творчестве нужно обязательно людей знакомить, потому что к творчеству нужно приобщать для чистоты души.

Ильмира Габдрафикова, мама ребенка с расстройством аутистического спектра
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