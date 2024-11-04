ФК «Уфа» обыграл «КАМАЗ» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» побеждает во втором матче подряд. Тяжелые погодные условия не помешали команде обыграть «КАМАЗ» на стадионе «Нефтяник». Победа позволила «Уфе» подняться на строчку выше в турнирной таблице.
Дома и стены помогают. Серия матчей на стадионе «Нефтяник» принесла футбольному клубу «Уфа» долгожданные победы. Сначала был повержен волгоградский «Ротор». Следующим соперником стал «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
В предыдущем туре «КАМАЗ» обыграл одного из фаворитов чемпионата «Сочи» и расположился на четыре строчки в таблице выше, чем «Уфа». Осложняли матч и погодные условия. Проливной дождь и шквалистый ветер буквально сбивали игроков с ног.
Счет удалось открыть под занавес первого тайма. Отличился Артем Гуренко. А во второй половине встречи забил Александр Теняев. Гости тоже не уехали без гола, реализовав пенальти. Итог — 2:1, победа уфимской команды.
В этом туре из зоны вылета выйти пока не удалось. Но «Уфа» поднялась на строчку выше, обогнав владикавказскую «Аланию». Победа над «КАМАЗом» позволила Уфе набрать 17 очков в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на выезде, соперником станет хабаровский «СКА».