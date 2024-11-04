ФК «Уфа» обыграл «КАМАЗ» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» побеждает во втором матче подряд. Тяжелые погодные условия не помешали команде обыграть «КАМАЗ» на стадионе «Нефтяник». Победа позволила «Уфе» подняться на строчку выше в турнирной таблице.

Дома и стены помогают. Серия матчей на стадионе «Нефтяник» принесла футбольному клубу «Уфа» долгожданные победы. Сначала был повержен волгоградский «Ротор». Следующим соперником стал «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

По мере возможности на все выезды не получается ездить. А ближайшие — Нижнекамск, Уфа, было весело, когда «Рубин» в Первой лиге играл, в такие ближайшие города стараемся съездить, поддержать команду. Данил Попов, болельщик футбольного клуба «КАМАЗ»

Соперник мне нравится, соперник хороший. И команда очень хорошая, и игроки там набраны классные. Но, я думаю, мы сегодня должны победить, я ставлю примерно 2:0, 2:1, примерно вот так должно быть. Дамир Саттаров, болельщик футбольного клуба «Уфа»

В предыдущем туре «КАМАЗ» обыграл одного из фаворитов чемпионата «Сочи» и расположился на четыре строчки в таблице выше, чем «Уфа». Осложняли матч и погодные условия. Проливной дождь и шквалистый ветер буквально сбивали игроков с ног.

Ну, сегодня особо футбола не было. Больше туда-сюда били. Погода еще влияла на это. Получилось свои моменты реализовать, а у них нет. Мигран Агеян, нападающий футбольного клуба «Уфа»

Счет удалось открыть под занавес первого тайма. Отличился Артем Гуренко. А во второй половине встречи забил Александр Теняев. Гости тоже не уехали без гола, реализовав пенальти. Итог — 2:1, победа уфимской команды.

Победы все-таки придают определенного оптимизма, определенных сил, настроения, желания работать. Поэтому эти две тяжелейшие победы — не исключение в нашем случае. Евгений Харлачёв, главный тренер футбольного клуба «Уфа»