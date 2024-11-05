В Уфе прошёл отчётный концерт по спортивным бальным танцам

В Уфе провели мини отчетный концерт по спортивным бальным танцам. 40 пар продемонстрировали свои успехи и 30 малышей выступили с одиночными танцами. На мероприятии присутствовали и родители детей.

Это новый формат практик танцевально-спортивного клуба «Уфа», где можно увидеть результат кропотливой и упорной работы педагогов и их воспитанников. Клубу скоро исполнится 30 лет. Изначально он назывался «44» и находился в школе. С 2020 года его переименовали в «Уфу». Сейчас у него свои филиалы.