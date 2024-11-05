В музеях Башкирии прошла «Ночь искусств»

Еще одна тема вечера – «Год семьи». Так, Национальный музей Башкортостана презентовал патриотический проект «Люди новых регионов», где представили истории граждан, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также посетители могли увидеть золотой самородок «Ирендыкский медведь» весом почти 5 кг. Работала и уникальная выставка «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы». Там можно было увидеть мумию мамонта, найденную в ямальской тундре в 2007 году.

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури организовали экскурсию по залам, а также показали выставку работ скульптора Мавлетбая Халилова. Заслуженный художник республики встретился с иностранными студентами ведущих вузов республики и показал мастер-класс по созданию фигурок в технике папье-маше. Также для них была организована квиз-игра, где ребята разных национальностей смогли познакомиться, пообщаться и получить массу позитивных эмоций. Кроме этого, можно было посмотреть фильм «Белый-белый снег» и обсудить его с режиссером Вилюрой Исяндавлетовой и съемочной группой.