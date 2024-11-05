В Башкирии при разборе сгоревшей квартиры нашли тело

Сегодня, 5 ноября, рано утром в Салавате зафиксировали пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС региона.
Огнём охватило квартиру в многоквартирном доме по бульвару Матросова. На место происшествия оперативно прибыли 17 специалистов и 7 единиц техники. По лестнице со второго этажа удалось эвакуировать 16 человек, самостоятельно зону воздействия опасных факторов покинули ещё 15 жильцов.
Площадь пожара достигла 30 кв.м. В ходе разбора завалов были найдены фрагменты тела 63-летнего хозяина квартиры. Причину пожара предстоит установить дознавателям.
Фото: МЧС по РБ.