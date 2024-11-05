В Уфе работники завода отравились в столовой

В Уфе зафиксировали групповое отравление кишечной инфекцией. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото №1 - В Уфе работники завода отравились в столовой

Работники крупного столичного завода пожаловали на недомогания после обеда в столовой. Специалисты Роспотребнадзора уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

Центром гигиены и эпидемиологии исследуются пробы пищевой продукции и сырья, персонала и санитарного состояния объекта. Деятельность пищеблока и буфета временно приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет.

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