В Уфе работники завода отравились в столовой

В Уфе зафиксировали групповое отравление кишечной инфекцией. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.
Работники крупного столичного завода пожаловали на недомогания после обеда в столовой. Специалисты Роспотребнадзора уже начали санитарно-эпидемиологическое расследование.
Центром гигиены и эпидемиологии исследуются пробы пищевой продукции и сырья, персонала и санитарного состояния объекта. Деятельность пищеблока и буфета временно приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Угрозы распространения инфекции нет.