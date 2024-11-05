Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Башкирии

В Башкирии на предстоящие дни ожидаются плохие погодные условия. Во вторник, 5 ноября, местами прогнозируется небольшой снег. В некоторых районах возможен гололед, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение дня составит от -4 до +1°С.
6 ноября будет продолжаться снегопад, ночью на юге может быть сильным. Также возможен гололед. Ветер сменится на северный и северо-восточный, с порывами на юге. Ночью температура опустится до -7°С, а днем будет колебаться от -4 до +1°С.
7 ноября принесет небольшой снег, а на юго-востоке возможен умеренный снегопад. Ветер западный, юго-западный, ночью на юго-востоке порывы могут быть сильными. Температура будет колебаться от -9 до -4°С, при прояснениях может опуститься до -14°С. Днем станет немного теплее, и воздух прогреется до -2, -7°С.