Жители Абзелиловского района изготавливают мобильную баню для бойцов СВО

Жители деревни Казмашево Абзелиловского района своими силами изготавливают мобильную баню для односельчан. Инициативная группа «Трезвое село», состоящая из плотников, сварщиков, директора местной школы и добровольцев, второй год оказывает бойцам посильную помощь.

Изготовление одной бани обходится примерно в 60 тысяч рублей и занимает несколько дней. Из деревни в зоне СВО находятся шесть человек.