В Уфе прошёл марафон единоборств «ZАщитник»

В Уфе прошёл межрегиональный спортивно-патриотический фестиваль учащихся – марафон единоборств «ZАщитник». Это отборочный этап XX Международной Спартакиады боевых искусств, которая пройдет в столице республики в декабре.

В рамках мероприятия состоялись соревнования по 15 дисциплинам единоборств, а также показательные выступления. Самые юные участники фестиваля могли проверить свои навыки в учебно-тренировочных состязаниях. На церемонии открытия наградили членов оргкомитета и почетных гостей за активную работу и помощь в организации соревнований