В Уфе прошёл марафон единоборств «ZАщитник»

В Уфе прошёл межрегиональный спортивно-патриотический фестиваль учащихся – марафон единоборств «ZАщитник». Это отборочный этап XX Международной Спартакиады боевых искусств, которая пройдет в столице республики в декабре.
В рамках мероприятия состоялись соревнования по 15 дисциплинам единоборств, а также показательные выступления. Самые юные участники фестиваля могли проверить свои навыки в учебно-тренировочных состязаниях. На церемонии открытия наградили членов оргкомитета и почетных гостей за активную работу и помощь в организации соревнований
Также прошли состязания в мас-рестлинге, страйкболе, ножевом бою. Впервые в рамках мероприятия провели соревнования по перетягиванию каната. В рамках марафона единоборств была организована мемориальная выставка «Защищая свой Донбасс» памяти Героям России. И сочетание технологичности и спорта представила федерация фиджитал спорта и дрон-рейсинга республики. Любой желающий в виртуальном пространстве мог поуправлять коптером. Участие в фестивале приняли более 2000 спортсменов – студентов вузов, ссузов и школьников из разных регионов России.