В Уфе экс-сотрудника ГАИ обвиняют в смертельном ДТП

В Уфе перед судом предстанет 28-летний бывший сотрудник ГАИ, которого обвиняют в смертельном ДТП. По информации прокуратуры РБ, в июле этого года нетрезвый водитель «Тойоты Камри» на одном из перекрестков столкнулся с «ВАЗ-2114». В результате аварии водитель «ВАЗ» получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в больнице. Кроме того, серьезные повреждения понесли двое его пассажиров. Обвиняемый пытался скрыть свою причастность к инциденту, уговорив знакомого сказать, что именно он управлял автомобилем.