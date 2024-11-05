Глава Башкирии предложил продлить выставку Третьяковской галереи в Уфе

Радий Хабиров на совещании правительства предложил продлить время работы выставки Третьяковской галереи в Уфе. Он отметил, что выставка содержит великолепные произведения искусства, и заметил высокий интерес к ней — все экскурсионные абонементы были распроданы. Хабиров призвал и.о. министра культуры Амину Шафикову организовать дополнительную Ночь музеев, чтобы у большего числа людей была возможность насладиться выставкой.