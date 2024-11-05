Радий Хабиров принял участие в открытии новой школы в Иглино

В селе Иглино сегодня открылась новая школа. Это самое большое образовательное учреждение среди муниципалитетов региона. Участие в церемонии принял глава республики.
Объект был построен в рамках нацпроекта «Образование», из федеральной казны на его возведение выделили более миллиарда рублей. За новые парты сели дети, ранее обучавшиеся в других школах села Иглино и города Уфы.
Здесь есть всё необходимое для учебного процесса, большие спортивный и актовый залы, просторная столовая. А во дворе оборудована площадка для разных видов активностей. Самое главное, что школа на 1225 мест позволила разгрузить другие учебные заведения, и обучающихся во вторую смену детей стало меньше.