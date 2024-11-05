Радий Хабиров принял участие в открытии новой школы в Иглино

Глава администрации Иглинского района говорит, что она будет флагманской. Но самое интересное – уже в следующем учебном году здесь будет учиться в два раза больше ребят, чем позволяет мощность школы. Это о чём говорит? Строить надо больше.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан