В Башкирии прошёл образовательный фестиваль «Воздушный змей»

В Бирске второй раз прошел образовательный фестиваль. Он стал площадкой для реализации креативных проектов и диалога между вузами, школами, родителями, бизнесом и властью. Мероприятие собрало на одной площадке более тысячи человек.

Организаторы построили работу по принципу объединения усилий с применением современных технологий, проектирования, мозговых штурмов, стратегических сессий, мастер-майндов и профориентационных площадок.

Дети включились в профориентационные программы и мастер-классы от представителей ведущих компаний и вузов, а также смогли принять участие в интерактивных смарт-экскурсиях. Студентам организовали деловую игру. Поделившись на команды, они решали бизнес-кейсы и придумывали свои проекты.