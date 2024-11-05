Жительница Уфы родила пятого ребёнка, несмотря на угрозу потери зрения

Выбрала рожать ребёнка, несмотря на опасность окончательно потерять зрение. Это история уфимки, ставшей мамой уже в пятый раз. Ещё при первой беременности женщину предупреждали, что возможны серьезные осложнения. Но Мария Королёва решилась на этот шаг. Свидетелями каких только историй не становятся сотрудники родильных домов. Медики роддома №8 и роженицы рассказали, что для них самое прекрасное в жизни.

Марк Георгиевич уже её пятое по счёту счастье. Он ещё не знает, как ради него и его сестёр и брата рисковала мама. Мария – слабовидящая. И 15 лет назад во время первой беременности врачи поставили её перед тяжёлым выбором. Она готова была сама не видеть этот мир, лишь бы его увидели её дети. Первые роды прошли удачно, затем вторые, третьи, четвёртые. И вот уже в пятый раз те же стены уже родного роддома.

Галия точно понимает, о чём говорит Мария. Она это испытала три раза. Дома Галию ждут ещё двое детей. Тагир появился, можно сказать, в семейном роддоме.

А Евгения услышала первый крик ребенка вместе с мужем. Сознание супруг не терял, а стойко поддерживал жену. Где воды принести, где лоб промокнуть, где просто подержать за плечо.

Незабываемы, говорят врачи, партнерские роды и для ребёнка. В психологии есть такое понятие, как импринтинг, запечатление.