В Уфе расследуют неудачный поход женщины к косметологу

Следователи Уфы расследуют неудачный поход местной жительницы к косметологу. Была организована процессуальная проверка.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жительница Уфы почувствовала сильное недомогание после посещения местного косметолога. Два года назад она сделала биоревитализацию, а после столкнулась с последствиями. Врачи диагностировали у пациентки атрофические рубцы. От них женщина уже никогда не избавится.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований, направленных на проверку соответствия оказываемых услуг предъявляемым требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также установления степени тяжести причиненного вреда здоровью женщины.