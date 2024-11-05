В Уфе расследуют неудачный поход женщины к косметологу

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жительница Уфы почувствовала сильное недомогание после посещения местного косметолога. Два года назад она сделала биоревитализацию, а после столкнулась с последствиями. Врачи диагностировали у пациентки атрофические рубцы. От них женщина уже никогда не избавится.