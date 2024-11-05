Грядущая зима и видеомониторинг Зауралья: итоги оперативки с Радием Хабировым

Не менее десяти дополнительных комплексов видеомониторинга появятся в лесах Башкортостана. В основном их установят в Зауралье, где преобладает сложный горный ландшафт. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Радий Хабиров отметил, что к предстоящему сезону нужно готовиться уже сегодня, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

В Башкортостане за минувший пожароопасный период средствами космического мониторинга зафиксировано 549 термических точек, из которых подтвердились 420. В основном горела сухая трава. А вот крупных лесных пожаров, какие бушевали в прошлом году, удалось избежать. И не только благодаря дождливой погоде. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» оснащенность лесопожарных формирований довели до 100% от норматива. Переходов огня на населённые пункты не допущено.

Оперативность тушения пожаров составила 100% при установленном показателе для республики 59,1%. То есть все пожары ликвидированы в течение суток силами лесопожарных формирований Минлесхоза. Марат Шарафутдинов, и. о. министра лесного хозяйства Республики Башкортостан

Основной причиной лесных пожаров остается неосторожное обращение с огнем. Оперативно выявить возгорание позволяет четырёхуровневая система: космический мониторинг, применение камер системы дистанционного видеонаблюдения, авиационное и наземное патрулирование. Радий Хабиров отметил, что уже сейчас нужно готовиться к следующему сезону, потому что пока не известно, каким он будет.

Сейчас уже, надеюсь, можем подвести итоги. Снег уже выпал. Природные пожары нам, скажем так, уже не страшны. Но тем не менее нам надо подвести итоги и посмотреть, что на следующий год. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот огонь, который необходим, поступает жителям республики по трубам. На оперативном совещании также обсудили догазификацию населённых пунктов.

Проводились и проводятся работы в 2205 населённых пунктах. Уже построено 4600 км газопроводов, и обеспечена техническая возможность газификации 63000 домовладений. Более 50000 тысяч из них уже подключены. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Зима близко. Радий Хабиров отметил, что все экстренные и оперативные службы должны быть готовы к началу снегопадов. Зауралье уже накрыло осадками, на горных трассах образовались заторы из-за ДТП.

Давайте всё, мы переходим в этот режим. Ирек Хайривариевич и Кирилл Сергеевич, эта работа уже налажена. Вам тоже говорю. Очень внимательно относитесь к оповещению жителей. Гололёды, снегопады сейчас пойдут. Прямо не стесняясь долбите, чтобы люди потом не убивались на дорогах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

690 тыс. жителей республики старшего поколения приняли участие в проекте «Башкирское долголетие» с начала его действия. Его реализуют по семи направлениям. Пенсионеры не только путешествуют по Башкортостану и братской Беларуси, но и занимаются своим здоровьем, спортом, пробуют себя в волонтёрстве.

Эта программа для нас является важнейшей на самом деле. Спасибо, что ведём ее. Единственное, надо смотреть в других регионах, какие есть интересные вещи. Для понимания я смотрел «Долголетие» Московской области. У них и возможностей, конечно, побольше. Но тем не менее некоторые вещи мы оттуда взяли. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Продолжается работа по мониторингу качества товаров, поступающих на потребительский рынок. С начала года в испытательном центре провели более 1200 лабораторных исследований питьевой воды, молочной, мясной, алкогольной продукции, рыбы, хлебобулочных изделий. Выявили 63 нарушения, которые направили производителям и ритейлерам для быстрого устранения. Башкортостан сохранил первое место в российском рейтинге защиты прав потребителей.