Грядущая зима и видеомониторинг Зауралья: итоги оперативки с Радием Хабировым

Не менее десяти дополнительных комплексов видеомониторинга появятся в лесах Башкортостана. В основном их установят в Зауралье, где преобладает сложный горный ландшафт. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Радий Хабиров отметил, что к предстоящему сезону нужно готовиться уже сегодня, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.
В Башкортостане за минувший пожароопасный период средствами космического мониторинга зафиксировано 549 термических точек, из которых подтвердились 420. В основном горела сухая трава. А вот крупных лесных пожаров, какие бушевали в прошлом году, удалось избежать. И не только благодаря дождливой погоде. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» оснащенность лесопожарных формирований довели до 100% от норматива. Переходов огня на населённые пункты не допущено.
Основной причиной лесных пожаров остается неосторожное обращение с огнем. Оперативно выявить возгорание позволяет четырёхуровневая система: космический мониторинг, применение камер системы дистанционного видеонаблюдения, авиационное и наземное патрулирование. Радий Хабиров отметил, что уже сейчас нужно готовиться к следующему сезону, потому что пока не известно, каким он будет.
А вот огонь, который необходим, поступает жителям республики по трубам. На оперативном совещании также обсудили догазификацию населённых пунктов.
Зима близко. Радий Хабиров отметил, что все экстренные и оперативные службы должны быть готовы к началу снегопадов. Зауралье уже накрыло осадками, на горных трассах образовались заторы из-за ДТП.
690 тыс. жителей республики старшего поколения приняли участие в проекте «Башкирское долголетие» с начала его действия. Его реализуют по семи направлениям. Пенсионеры не только путешествуют по Башкортостану и братской Беларуси, но и занимаются своим здоровьем, спортом, пробуют себя в волонтёрстве.
Продолжается работа по мониторингу качества товаров, поступающих на потребительский рынок. С начала года в испытательном центре провели более 1200 лабораторных исследований питьевой воды, молочной, мясной, алкогольной продукции, рыбы, хлебобулочных изделий. Выявили 63 нарушения, которые направили производителям и ритейлерам для быстрого устранения. Башкортостан сохранил первое место в российском рейтинге защиты прав потребителей.
Вне основной повести оперативного совещания Глава Башкортостана дал поручение Министерству культуры республики. Небывалый интерес у жителей и гостей региона вызвала выставка из Третьяковской галереи. 49 картин в жанре портрета и пейзажа представлены в Нестеровском музее. И чтобы как можно больше людей смогли полюбоваться мировыми шедеврами живописного искусства, предложено организовать и ночные экскурсии. Экспозиция пробудет в башкирской столице до середины декабря.