Радий Хабиров принял участие в открытии новой школы в Башкирии

В селе Иглино открыла свои двери новая школа. Это самое большое образовательное учреждение среди муниципалитетов региона, которое позволило разгрузить другие школы. Участие в церемонии принял глава республики. Также в рамках своей рабочей поездки в Иглино Радий Хабиров вручил ключи от новых домов шести семьям, работающим в социальной сфере. Осмотрел новое здание станции скорой помощи, заработавший недавно агропромышленный колледж, в котором только предстоит ремонт, и строящийся ФОК.

Хоть сидят за этими партами они впервые, на тягу к знаниям это не влияет. Еще вчера первоклассники учились в другой школе, и учитель у доски был тоже другой. Малыши освоились быстро и уже успели оценить новые условия учебы.

Школу на 1225 мест в Иглино построили в кратчайшие сроки. Современное, просторное здание — с большими актовым и спортивными залами, столовой. Новые условия по душе не только детям, но и учителям.

Объект строился по национальному проекту «Образование» — из федеральной казны было выделено более миллиарда рублей. Главное, что в эту школу перевелись дети из других образовательных учреждений села, тем самым разгрузив их.

В таких условиях только за призовыми местами. Радию Хабирову провели экскурсию по новой школе. Глава республики пообщался с детьми и учителями. Школа в активно разрастающемся селе была действительно нужна.

Достаточно быстро – за полтора года – построили большое здание площадью 18 тысяч кв. м. Получилась полноценная школа с очень красивой и большой территорией, современной столовой, спортивными залами. Глава администрации Иглинского района говорит, что она будет флагманской. Но самое интересное – уже в следующем учебном году здесь будет учиться в два раза больше ребят, чем позволяет мощность школы. Это о чём говорит? Строить надо больше – именно в районах, которые ближе к Уфе и другим крупным городам республики, учитывая миграционные потоки. Когда много детей – это не может не радовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Семья Лукмановых уже думает над тем, куда они поставят мебель, что будут сажать в огороде. Буквально на днях они станут многодетными — в новом статусе уже будут обживать новые квадратные метры. Айгуль Лукманова — врач-педиатр, как работник социальной сферы попала в программу комплексного развития территорий. Ключи от своих домов также получили трое сотрудников Иглинской больницы, тренер спортшколы и педагог колледжа, супруг которой сейчас несет службу в зоне специальной военной операции.

В рамках программы Иглинский район получил субсидию из федерального бюджета более 24 млн рублей. Через пять лет работы семьи смогут выкупить жилье за 10% от стоимости строительства, а по истечении 10 лет — за один процент.

А эти новоселы ключи получили не сегодня, но совсем недавно. Глава республики осмотрел новое здание станции скорой помощи. Здесь созданы условия для размещения восьми бригад. Есть комната отдыха, приема пищи, диспетчерская. Оборудовали даже учебный класс — молодые специалисты смогут практиковаться на муляжах, прежде чем отправятся на выезд. Раньше сотрудники неотложки ютились в небольшом помещении больницы.

А это главе республики представили новую программу — в ней можно увидеть причину обращения, подобрать бригаду нужной специализации, а дальше отслеживать ее маршрут. Подстанция обслуживает не только Иглинский район, но и Нуримановский — более 70 тыс. жителей.

Еще одной точкой, которую посетил глава республики, стал агропромышленный колледж. Учебное заведение готовит специалистов рабочих профессий, в которых рынок труда сейчас нуждается.

Руководители колледжа рассказали Радию Хабирову о том, что общежитие и учебный корпус нуждаются в ремонте — им более полувека. Небольшие обновления в образовательном учреждении в этом году сделали.

В 2026 году здесь по поручению Радия Хабирова начнется капремонт. Подводя итоги поездки в Иглино, руководитель региона отметил, что район очень большой. В этом есть и плюсы, и минусы, но главное, что у муниципалитета есть программа развития, а республика уже поддержит.

Ребята получают хорошие специальности. Здесь всё чистенько, ухоженно. Но нужно улучшать условия – и материальную базу, и учебные мастерские. Поэтому принимаем решение о модернизации колледжа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан