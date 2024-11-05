ХК «Салават Юлаев» одержал победу в выездном матче над «Сибирью»

Сегодня «Салават Юлаев» провел матч на выезде против новосибирской «Сибири». Первыми отличились хозяева льда и уже на пятой минуте встречи вышли вперед. После перерыва «юлаевцы» прибавили: счет сравнял Шелдон Ремпал, и эта шайба стала для нападающего десятой в сезоне.

Капитан уфимцев Григорий Панин вывел команду вперед впервые в этом матче. Но за 12 секунд до ухода на перерыв «Салават» пропускает. Дубль на счету Федора Гордеева. Победителя игры выявляли в серии послематчевых бросков, где точнее были уфимские хоккеисты. 3:2 — победа «Салавата» по буллитам. Следующую встречу команда проведет 7 ноября в Минске против «Динамо».