В Башкирии прошёл фестиваль «Кахым туря собирает гостей»

В Стерлитамакском районе прошел пятый региональный фестиваль башкирской народно-исторической песни «Кахым туря собирает гостей». Участниками стали более 150 человек из полутора десятка районов и городов региона. В их числе были как опытные исполнители, так и молодые таланты.

Коллективы и солистов оценивали в трех номинациях: башкирская народно-историческая песня, инструментальное и декоративно-прикладное творчество. Многие из них активно работают над развитием традиционных ремесел.