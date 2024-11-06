В Башкирии прошёл фестиваль «Кахым туря собирает гостей»

В Стерлитамакском районе прошел пятый региональный фестиваль башкирской народно-исторической песни «Кахым туря собирает гостей». Участниками стали более 150 человек из полутора десятка районов и городов региона. В их числе были как опытные исполнители, так и молодые таланты.
Коллективы и солистов оценивали в трех номинациях: башкирская народно-историческая песня, инструментальное и декоративно-прикладное творчество. Многие из них активно работают над развитием традиционных ремесел.
Село Аючево для проведения фестиваля выбрано неслучайно. Именно здесь родился знаменитый Кахым туря. Его имя неразрывно связано с участием башкирских полков в войне против Наполеона. Как командир он снискал славу на полях сражений.