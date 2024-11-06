В Башкирии из-за снега ввели ограничение движения на дорогах

В частности, закрыли движение для грузового и пассажирского транспорта в Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк-Учалы-Миасс на участке ориентировочно между Белорецком и Казаккулово в связи с неблагоприятными погодными условиями (обильный снегопад, гололедица, ограничение видимости).