В Башкирии из-за снега ввели ограничение движения на дорогах

6 ноября началось для жителей и гостей Башкирии с сильного ветра, метели и снегопада.
В МЧС региона сообщили, что из-за непогоды были введены ограничения движения транспорта.
В частности, закрыли движение для грузового и пассажирского транспорта в Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк-Учалы-Миасс на участке ориентировочно между Белорецком и Казаккулово в связи с неблагоприятными погодными условиями (обильный снегопад, гололедица, ограничение видимости).
Введено ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 249 по 275 км (Абзелиловский район РБ).
С вечера 5 ноября закрыто движение в Баймакском и Зилаирском районах по дороге Магнитогорск-Ира — на участке ориентировочно между Сибаем и Верхней Казармой.