Уфимец получил три года колонии за нападение на женщину в подъезде

В Уфе 28-летнему мужчине, который в подъезде напал на женщину, назначили три года колонии. Согласно данным прокуратуры региона, инцидент произошел в июле. Мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, увидел, как женщина заходит в подъезд. Решив украсть у нее сумку, он проследовал за ней, резко вырвал сумку, в результате чего женщина упала на пол.