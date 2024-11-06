Депутаты Башкирии отправили в зону СВО рации и детекторы дронов

Также стоит отметить, что в октябре прошлого года Глава Башкирии подписал указ о дополнительных выплатах для военнослужащих, которые заключают контракт после 10 ноября 2023 года. Им будет назначена единовременная выплата в 100 тысяч рублей, а минимальный оклад контрактников увеличен до 210 тысяч рублей. С учетом других выплат, солдаты могут получить более 400 тысяч рублей при заключении контракта.