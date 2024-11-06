Депутаты Башкирии отправили в зону СВО рации и детекторы дронов

Депутаты Башкирии отправили новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Спикер Госсобрания Константин Толкачев передал груз главе администрации Кировского района Уфы Илвиру Нурдавлятову, который поехал с ним в зону СВО.
Как отметил Толкачев, на этот раз передаются мобильные рации и детекторы дронов, которые не поддаются обнаружению противником и крайне важны для связи на передовой. Эти устройства помогают быстро реагировать на угрозы с воздуха и пользуются большим спросом среди военнослужащих.
Депутаты продолжают собирать помощь для военных, включая участников прошлых созывов и их семьи, которые также вносят свой вклад.
Желающие подписать контракт с Минобороны могут обратиться за помощью по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Все необходимые информации о контрактной службе, социальных гарантиях для военнослужащих и их семей доступны на сайте башбат.рф и в телеграм-чат-ботах.
Также стоит отметить, что в октябре прошлого года Глава Башкирии подписал указ о дополнительных выплатах для военнослужащих, которые заключают контракт после 10 ноября 2023 года. Им будет назначена единовременная выплата в 100 тысяч рублей, а минимальный оклад контрактников увеличен до 210 тысяч рублей. С учетом других выплат, солдаты могут получить более 400 тысяч рублей при заключении контракта.
Фото: Госсобрание – Курултай РБ.